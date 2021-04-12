Губернатор отреагировал на массовое ДТП на мосту в Рязани

Любимов отметил, что в причинах произошедшего будут разбираться. Он добавил, что уже начались проверки уполномоченных органов уже начались.

Губернатор Николай Любимов опубликовал комментарий о ДТП, произошедшем в Рязани в понедельник, 12 апреля. Пост он выложил на странице «ВКонтакте».

Любимов отметил, что в причинах произошедшего будут разбираться. Он добавил, что уже начались проверки уполномоченных органов уже начались.

Любимов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, ДТП произошло на мосту через Трубеж. водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял сознание. Автобус смог остановить пассажир.