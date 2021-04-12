Группа Lumen выступит в Рязани с программой «Без консервантов»

Билеты уже в продаже. Все билеты, купленные ранее, действительны.

Рок-группа Lumen приедет в Рязань с программой, посвященной 18-летию дебютного альбома «Без консервантов». Концерт в Deep club пройдет 22 мая.

Рязанцы услышат песни из альбома 2003 года: «Сид и Нэнси», «Бабочка», «Космонавт», «F…K off!» и другие.

Начало концерта в 20:00. Билеты уже в продаже, купить их можно в ресторане «5 Океан» (все категории), в магазине «Фанат» на улице Почтовой (танцпол), в магазине «Компакт» на улице Циолковского (танцпол). Также доступны электронные билеты на танцпол.

Отметим, что все билеты, купленные ранее, действительны.

Более подробная информация доступна в группе «ВКонтакте».

Фото Instagram lumen_official