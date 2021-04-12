Город космонавтики: биологию полета на Марс рассчитали в Рязани

За отправкой человека в космос последовали жизнь на пилотируемых орбитальных станциях, высадка на Луну. Сейчас говорят о полете на Марс. И к Рязани это имеет непосредственное отношение.

12 апреля 1961 года началась эра пилотируемой космонавтики. За отправкой человека в космос последовали жизнь на пилотируемых орбитальных станциях, высадка на Луну. Сейчас говорят о полете на Марс. И к Рязани это имеет непосредственное отношение.

Про то, что в Рязанском радиотехническом университете с 1990-х годов шло создание систем астронавигации (так называемых «космических карт»), рассказывали много раз. Но о том, что в нашем городе рассчитывали всю биологическую часть существовавшей в СССР «марсианской программы», вспоминают очень редко.

В 1966 году скончался главный конструктор советской космической техники Сергей Королев. И в этом же году в Рязани начал работать над частью новой космической программы… тоже Королев. Правда, звали его Генри. Ассистент, а затем доцент тогдашнего радиоинститута в 1966—1970 годах при помощи коллег выполнял заказы специального конструкторского бюро биологического приборостроения Академии наук СССР. На электронно-вычислительных машинах (ЭВМ), то есть тогдашних компьютерах размером с жилую комнату, шли расчеты биологического обеспечения «марсианской программы».

В апреле 2021 года рязанцы могут отпраздновать юбилей — исполняется 55 лет с начала тех работ.

«Тогда лишь недавно отменили запрет на кибернетику, — вспоминал Генри Королев, — и мы составляли программы, которые высчитывали, сколько кислорода нужно космонавтам на полтора года полета, сколько могу дать выращиваемые в оранжереях растения, какими должны быть запасы питания, как лучше утилизировать отходы. Компьютеры помогли подобрать оптимальные режимы, сэкономить на пространстве и освещении космического корабля. Мы подготовили огромный комплекс информации, который может пригодиться и в будущем, при планировании следующего полета».

С 1964 года в СССР началось создание Единой государственной сети вычислительных центров (прообраза интернета для ученых одной страны), и именно в эту сеть стали поступать рязанские расчеты. Ими пользовались Академия наук, космическое ведомство. Но в какой-то момент руководство страны решило, что запланированные расходы слишком велики. И от марсианской программы отказались. К соседней планете полетели советские беспилотные космические станции: «Марс-2» и «Марс-3» в 1971 году, «Марс-4», «Марс-5», «Марс-6» и «Марс-7» в 1973 году.

А Генри Королев в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию «Программное устройство зондирования планет Солнечной системы» и через какое-то время перешел работать в другой вуз — нынешнюю Академию права и управления. Он руководил региональной федерацией бокса, прожил почти 80 лет и скончался в Рязани 2 января 2021 года.