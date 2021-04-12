Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией

Авиасообщение с Танзанией приостановят с 15 апреля по 1 июня. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Турции

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией. Решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, передает Life .

Авиасообщение с Танзанией приостановят с 15 апреля по 1 июня.

Ранее аналогичные меры приняли в отношении Турции, где на прошлой неделе был побит антирекорд по заболевшим коронавирусом.