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Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией
Авиасообщение с Танзанией приостановят с 15 апреля по 1 июня. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Турции

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией. Решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, передает Life.

Авиасообщение с Танзанией приостановят с 15 апреля по 1 июня.

Ранее аналогичные меры приняли в отношении Турции, где на прошлой неделе был побит антирекорд по заболевшим коронавирусом.