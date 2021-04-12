Для российских водителей могут ввести новые штрафы
В одном из пунктов вводится запрет на использование несезонных шин. Летом — с июня по август — нельзя будет ездить на шипованной резине, а зимой — с декабря по февраль — на летней.
Летом этого года в России водителей могут начать штрафовать за вождение автомобиля с несезонными шинами. Об этом пишет «
Законопроект опубликовали в сентябре 2020 года. В одном из пунктов вводится запрет на использование несезонных шин. Летом — с июня по август — нельзя будет ездить на шипованной резине, а зимой — с декабря по февраль — на летней.
За нарушение будет грозить штраф до 500 рублей или предупреждение. Начало действия этой поправки — 1 июня 2021 года.
Пока постановление не подписано, требование не вступило в законную силу.