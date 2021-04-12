Десять рязанских школ отправили на карантин из-за коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 12 апреля, в десяти рязанских школах введен карантин. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

По состоянию на 9:00 понедельника, 12 апреля, в десяти рязанских школах введен карантин. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

Всего карантин действует в 21 образовательном учреждении: четырех детсадах, десяти школах, четырех ссузах и трех вузах.

1 544 человека находятся под меднаблюдением. 72 916 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.