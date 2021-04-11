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Житель Спасского района сделал из грузовика баню
Житель села Ижевского Спасского района переоборудовал грузовик ГАЗ-66 в баню. Об изобретении Дмитрия Абдувалиева сообщается на сайте ИД «Пресса».

Житель села Ижевского Спасского района переоборудовал грузовик ГАЗ-66 в баню. Об изобретении Дмитрия Абдувалиева сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам мужчины, они с друзьями давно мечтали о мобильной бане, которой не хватает в поездках на природу. Грузовик пригнали из Ярославской области, основа бани была, но самая простая: стандартная печь, водонагреватель от трубы, воду нужно было наливать в отдельную тару.

Мужчины разобрали почти весь старый кузов и начали делать баню по своему усовершенствованному проекту. Они установили душевую кабину, бак на 300 литров, водонагреватель, поставили насосную станцию, сделали вытяжки и электричество. Стены обили вагонкой, на пол уложили ламинат и ковролин.

В комнате отдыха и парилке помещаются 4-5 человек. Снаружи под кузовом грузовика есть большой бак, в который стекается использованная вода. После ее сливают в специальном месте. Рядом с баком расположен дровник с запасами топлива и сама печка.

«Начали мы все это дело спонтанно, про дрова не думали, теперь вот будущим летом хотим запасать их впрок. Все тонкости постигал с житейским опытом, понял, что лучше всего — березовые дрова. Если раньше баню нужно было топить где-то часа полтора-два, то сейчас можно париться уже через полчаса», — рассказал Дмитрий Абдувалиев.

В его планах купить к бане прицеп и сделать жилую комнату для комфортного отдыха на природе.

Фото: ИД «Пресса»