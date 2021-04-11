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Жительницу Сасова едва не ударил рухнувший с многоэтажки кирпич
Жительница Сасова чуть не пострадала от упавшего с дома кирпича. Об инциденте женщина рассказала в соцсетях в воскресенье, 11 апреля.

Жительница Сасова чуть не пострадала от упавшего с дома кирпича. Об инциденте женщина рассказала в соцсетях в воскресенье, 11 апреля.

По ее словам, это произошло в Северном микрорайоне, между домами 43 и 31. Женщина шла по тротуару, и рядом с ней на дорогу сверху упал кусок кирпича.

«Подняла голову и ужаснулась: на самом верху 43-го дома рассыпаются кирпичи. Кто несет ответственность за это? А если мне на голову бы упало? Что за безответственность?» — написала женщина.

На фото видно, что на последнем этаже дома некоторые кирпичи разрушены и представляют опасность для пешеходов.