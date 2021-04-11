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В ВОЗ предупредили об опасности новых мутаций COVID-19 для россиян
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в воскресенье, 11 апреля, рассказала в беседе с «Российской газетой» об опасности новых мутаций COVID-19 для жителей страны.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в воскресенье, 11 апреля, рассказала в беседе с «Российской газетой» об опасности новых мутаций COVID-19 для жителей страны.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами», — сказала она.

По словам Вуйнович, вероятность повторного занесения вируса и возобновления инфекции сохраняется в каждой стране, и это необходимо все время контролировать, так как коронавирус циркулирует между странами и внутри них. Он добавила, что в результате международных поездок сохраняются высокие риски вывоза и ввоза инфекции.

«Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность», — подчеркнула она.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала страну, из которой в Россию чаще всего попадают мутации коронавируса.