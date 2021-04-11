В Рязанской области 12 апреля обещают до +16 градусов

По данным метеорологов, температура воздуха по Рязанской области в понедельник, 12 апреля, днем составит от 11 до 16 градусов тепла. Ночью ожидается −1…+4 градуса.

По данным метеорологов, температура воздуха по Рязанской области в понедельник, 12 апреля, днем составит от 11 до 16 градусов тепла. Ночью ожидается −1…+4 градуса, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков.

Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер восточной четверти, 6-11 м/с.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили, что после существенного потепления в центре европейской части России температура воздуха вновь понизится в конце следующей недели.