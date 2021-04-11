В разных районах Рязанской области горела трава

В Рязанской области 10-11 апреля произошло несколько пожаров в полях. За огородами горела сухая трава в Путятинском районе. Также в поле возле Семчино и Недостоево в Рязани загорелась трава из-за любителей шашлыков.

В Рязанской области 10-11 апреля произошло несколько пожаров в полях. Звонок в пожарную часть поступил в субботу, 10 апреля, в Путятинском районе, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В 14:30 жители улицы Карла Маркса села Путятино сообщили, что за огородами горит сухая трава. Тушить пожар выезжали два спасателя и одна пожарная машина.

В воскресенье, 11 апреля, четыре спасателя, три добровольца и две пожарные машины тушили траву в деревне Климовка.

Пожарные машины и дым заметили также на трассе М5 перед поворотом на Истье в воскресенье, 11 апреля. Ранее в соцсетях появилась информация, что днем любители шашлыков подожгли траву в поле около Семчино и Недостоево в Рязани. К моменту прибытия пожарных огонь потух.