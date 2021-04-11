Умер режиссер Эмиль Верник

Скончался Народный артист России, режиссер Эмиль Верник. Он ушел из жизни 10 апреля на 97-м году жизни от остановки сердца, как сообщил его сын Игорь Верник.

Скончался Народный артист России, режиссер Эмиль Верник. Он ушел из жизни 10 апреля на 97-м году жизни от остановки сердца, сообщил РИА Новости его сын Игорь Верник.

Он уточнил, что его отец до последнего был «на ногах».

«Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — рассказал Верник-младший.

Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством поставили более 200 радиоспектаклей, он был доцентом Школы-студии МХАТ.

Сын Игорь Верник — актер и телеведущий, Вадим — телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий — студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино.