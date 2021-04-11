Умер режиссер Эмиль Верник

Скончался Народный артист России, режиссер Эмиль Верник. Он ушел из жизни 10 апреля на 97-м году жизни от остановки сердца,
Он уточнил, что его отец до последнего был «на ногах».
«Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — рассказал Верник-младший.
Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством поставили более 200 радиоспектаклей, он был доцентом Школы-студии МХАТ.
Сын Игорь Верник — актер и телеведущий, Вадим — телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий — студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино.