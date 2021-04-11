СМИ: Россия обошла Европу и США по избыточной смертности от COVID-19

Россия стала лидером среди стран Европы и США по показателю избыточной смертности в период пандемии коронавируса, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственный анализ официальных данных смертности.

Россия стала лидером среди стран Европы и США по показателю избыточной смертности в период пандемии коронавируса, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственный анализ официальных данных смертности.

Анализ охватывает данные об избыточной смертности в России с апреля по декабрь 2020 года. В анализе также участвовали США и 14 европейских стран.

По результатам исследования, в России смертность увеличилась на 28% сверх нормы (362,3 тысячи избыточных смертей). Второе место по этому показателю заняла Испания с показателем 23%. На третьем месте оказалась Италия с +19%, а четвертое место разделяют Великобритания и США — по 17%). Меньше всего избыточная смертность среди стран Европы оказалась в Германии — 3%.

При этом в реальном выражении лидером по избыточной смертности за 2020 год стали США. Там умерли на 385,1 тысячи человек больше среднего показателя.

Как отмечает NYT, если учитывать данные Росстата за январь и февраль 2021 года, то показатель избыточной смертности за время пандемии превысит 400 тысяч. При этом в США, где население более чем вдвое превышает население России, избыточная смерть за тот же период составляет около 574 тысячи человек. Учитывая демографические показатели, «пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в США», сообщается в публикации.

Таким образом, пишет издание, данные опровергают утверждение Владимира Путина о том, что Россия справилась с пандемией лучше, чем большинство других стран.

По данным Росстата, с апреля по декабрь 2020 года избыточная смертность в России составила 358 тысяч человек.