\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
13°
Пнд, 12
10°
Втр, 13
18°
ЦБ USD 77.17 0.07 10/04
ЦБ EUR 91.78 0.16 10/04
Нал. USD 76.90 / 77.85 15:59
Нал. EUR 91.40 / 92.40 15:59
Новости
Публикации
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
Вчера 13:44
3 095
Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал проф...
Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на ...
9 апреля 15:40
7 258
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
7 апреля 12:39
4 261
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
6 апреля 10:05
4 944
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
СМИ: Россия обошла Европу и США по избыточной смертности от COVID-19
Россия стала лидером среди стран Европы и США по показателю избыточной смертности в период пандемии коронавируса, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственный анализ официальных данных смертности.

Россия стала лидером среди стран Европы и США по показателю избыточной смертности в период пандемии коронавируса, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственный анализ официальных данных смертности.

Анализ охватывает данные об избыточной смертности в России с апреля по декабрь 2020 года. В анализе также участвовали США и 14 европейских стран.

По результатам исследования, в России смертность увеличилась на 28% сверх нормы (362,3 тысячи избыточных смертей). Второе место по этому показателю заняла Испания с показателем 23%. На третьем месте оказалась Италия с +19%, а четвертое место разделяют Великобритания и США — по 17%). Меньше всего избыточная смертность среди стран Европы оказалась в Германии — 3%.

При этом в реальном выражении лидером по избыточной смертности за 2020 год стали США. Там умерли на 385,1 тысячи человек больше среднего показателя.

Как отмечает NYT, если учитывать данные Росстата за январь и февраль 2021 года, то показатель избыточной смертности за время пандемии превысит 400 тысяч. При этом в США, где население более чем вдвое превышает население России, избыточная смерть за тот же период составляет около 574 тысячи человек. Учитывая демографические показатели, «пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в США», сообщается в публикации.

Таким образом, пишет издание, данные опровергают утверждение Владимира Путина о том, что Россия справилась с пандемией лучше, чем большинство других стран.

По данным Росстата, с апреля по декабрь 2020 года избыточная смертность в России составила 358 тысяч человек.