Рязанская мэрия опубликовала приказ о зачислении в детские сады

Администрация Рязани обнародовала приказ о зачислении в детские сады на 2021-2022 учебный год для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Документ опубликован на сайте мэрии.

Администрация Рязани обнародовала приказ о зачислении в детские сады на 2021-2022 учебный год для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Документ опубликован на сайте.

Заведующие дошкольными образовательными учреждениями должны начать процедуру зачисления детей, которая будет проходить до 24 апреля.

Ознакомиться с приказом управления образования и молодежной политики горадминистрации можно по ссылке .

В период действия режима повышенной готовности для начала процедуры зачисления родителям не надо будет приходить в детский сад лично. Подтвердить согласие на зачисление ребенка необходимо в течение 14 дней (по будням с 9:00 до 17:00) со дня официального опубликования приказа по телефону или электронной почте детсада.