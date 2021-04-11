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Рязанская мэрия опубликовала приказ о зачислении в детские сады
Администрация Рязани обнародовала приказ о зачислении в детские сады на 2021-2022 учебный год для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Документ опубликован на сайте мэрии.

Администрация Рязани обнародовала приказ о зачислении в детские сады на 2021-2022 учебный год для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Документ опубликован на сайте.

Заведующие дошкольными образовательными учреждениями должны начать процедуру зачисления детей, которая будет проходить до 24 апреля.

Ознакомиться с приказом управления образования и молодежной политики горадминистрации можно по ссылке.

В период действия режима повышенной готовности для начала процедуры зачисления родителям не надо будет приходить в детский сад лично. Подтвердить согласие на зачисление ребенка необходимо в течение 14 дней (по будням с 9:00 до 17:00) со дня официального опубликования приказа по телефону или электронной почте детсада.