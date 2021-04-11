Рязанцев возмутила куча мусора на конечной остановке маршрутки № 75

Жители Рязани возмущены тем, что на конечной остановке маршрутки № 75 образовалась свалка, которую никто не убирает. По словам жителей, мусор копится уже второй год.

Жители Рязани возмущены тем, что на конечной остановке маршрутки № 75 в Дядькове образовалась свалка, которую никто не убирает. Пост опубликован в соцсетях.

По словам жителей, мусор копится уже второй год.

«Кроме того, на данном участке нет никаких условий для водителей, свои нужды они справляют напротив жилых домов, — возмущается автор поста. — И сколько будет это продолжаться, неоднократно уже были жалобы, меры принимать никто не хочет».