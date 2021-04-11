Рязанцев возмутила куча мусора на конечной остановке маршрутки № 75
Жители Рязани возмущены тем, что на конечной остановке маршрутки № 75 образовалась свалка, которую никто не убирает. По словам жителей, мусор копится уже второй год.
Жители Рязани возмущены тем, что на конечной остановке маршрутки № 75 в Дядькове образовалась свалка, которую никто не убирает. Пост
По словам жителей, мусор копится уже второй год.
«Кроме того, на данном участке нет никаких условий для водителей, свои нужды они справляют напротив жилых домов, — возмущается автор поста. — И сколько будет это продолжаться, неоднократно уже были жалобы, меры принимать никто не хочет».