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Россиянам дали советы по защите от клещей
Врач рассказал, как защититься от клещей в весенний период. Во время потепления эти членистоногие активизируются, и для защиты от них необходимо выполнять ряд профилактических мер.

Врач рассказал, как защититься от клещей в весенний период. Во время потепления эти членистоногие активизируются, и для защиты от них необходимо выполнять ряд профилактических мер, сообщает РИА Новости.

По словам врача-терапевта, заведующего терапевтическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» Николая Долдо, в выборе одежды на лесную прогулку следует отдать предпочтение светлой одежде с длинными рукавами на резинках и капюшоном, штаны нужно заправлять в носки, при этом необходимо дополнительно обработать одежду репеллентами, отпугивающими насекомых.

Врач порекомендовал осматривать одежду и определенные части тела — шею, подмышки, паховую область, ушные раковины — каждые 15 минут. По возвращении нужно провести более тщательный осмотр тела.

Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Если клещ все же укусил, необходимо обращаться за помощью в травмпункт или поликлинику, но если такой возможности нет, то аккуратно удалить насекомое самостоятельно. Нельзя сдавливать или дергать тельце клеща, а после его удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом.

«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике», — посоветовал врач.