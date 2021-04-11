При пожаре в селе Скопинского района погиб мужчина

В селе Гремячка Скопинского района в ночь на воскресенье, 11 апреля, сгорел деревянный дом. Погиб мужчина 1967 года рождения.

В селе Гремячка Скопинского района в ночь на воскресенье, 11 апреля, сгорел деревянный дом, есть погибший. Сообщение о возгорании поступило в 00:35, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил здание полностью. Погиб мужчина 1967 года рождения.

Устанавливаются причина пожара и ущерб.

На место ЧП выезжали два автомобиля, шесть пожарных.