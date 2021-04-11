Под Рязанью пьяный мужчина забил до смерти пожилого отца

Под Рязанью пьяный сын убил своего отца. Трагедия произошла в четверг, 8 апреля, в поселке Мурмино.

Под Рязанью пьяный сын убил своего отца. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Юлию Баранову.

Трагедия произошла в четверг, 8 апреля, в поселке Мурмино. Труп мужчины 1944 года рождения со следами насильственной смерти нашли в собственном доме. По подозрению в совершении преступления задержали сына погибшего.

По версии следствия, между родственниками произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина до смерти забил отца. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее задержанный был неоднократно судим, добавила следователь.

В воскресенье, 11 апреля, по ходатайству следствия Рязанский районный суд арестовал подозреваемого.