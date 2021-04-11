На Алтае пятиклассница умерла после воспитательной беседы с завучем

На Алтае 12-летняя школьница умерла после разговора с завучем. Детский омбудсмен и сотрудники управления по образованию Алтайского края в понедельник, 12 апреля, выезжают в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации. Возбуждено уголовное дело.

На Алтае 12-летняя школьница умерла после разговора с завучем. Детский омбудсмен и сотрудники управления по образованию Алтайского края в понедельник, 12 апреля, выезжают в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации, сообщает РИА Новости.

В соцсетях ранее появилась информация, что 12-летняя ученица 5-го класса лицея «Эрудит» скончалась 8 апреля якобы после разговора с завучем, которая отругала девочку за ролик в «ТикТоке».

«После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшийся в Рубцовске 12-летней ученице пятого класса лицея „Эрудит“ уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и министерство образования и науки Алтайского края выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города. Завтра утром уполномоченный и представители министерства образования и науки выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Будет организован личный прием родителей учащихся лицея», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Причина смерти ребенка пока неизвестна.

Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Тело ребенка обнаружили в квартире без признаков насильственной смерти, отмечают в ведомстве.