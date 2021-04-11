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Еще два жителя Рязанской области умерли от коронавируса
В Рязанской области еще два человека скончались от коронавируса. Всего, по данным федерального оперштаба, за время пандемии умерли 402 жителя региона.

В Рязанской области еще два человека скончались от коронавируса. Всего, по данным федерального оперштаба, за время пандемии умерли 402 жителя региона.

За последние сутки зафиксировали 52 новых случая заражения COVID-19 по области, всего за пандемию 26 875 заболевших.

Выздоровели за сутки 69 человек, всего — 25 015.