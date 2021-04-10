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Жительница Рязанской области расплатилась за покупки картой знакомой
Жительница Рязанской области подсмотрела пин-код карты подруги, украла ее и расплатилась ею за свои покупки.

Жительница Рязанской области подсмотрела пин-код карты подруги, украла ее и расплатилась ею за свои покупки.

В Сапожковском районе раскрыли кражу средств с банковской карты 40-летней женщины, сообщается на сайте УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась жительница рабочего поселка Сапожок, которая сообщила, что ей на телефон пришли сообщения о покупках, совершенных на средства с ее банковской карты. В это время она была дома. С карты похитили почти все сбережения — 9 тысяч рублей.

Полицейские опросили пострадавшую. Выяснилось, что женщина была в магазине, где расплачивалась этой картой, затем вернулась домой. Во время покупок она встретила знакомую — 42-летнюю местную жительницу. Та проводила ее до дверей дома, и приятельницы расстались.

Оперативники проверили торговую точку, где происходило обналичивание сбережений, и обнаружили видеозаписи. На них видно, что к хищению денег причастна та же приятельница пострадавшей. Злоумышленницу задержали, изъяли часть похищенных денег. Около тысячи рублей женщина успела потратить на сигареты и продукты.

По предварительной информации, 42-летняя жительница поселка в магазине случайно подсмотрела пин-код банковской карты, которой расплачивалась ее приятельница. Возле дома, когда владелица вытаскивала из кармана ключ, карта выпала на землю. Женщина незаметно подобрала ее и воспользовалась.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.