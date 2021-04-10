За время пандемии от коронавируса скончались 400 жителей Рязанской области

За время пандемии от коронавируса скончались 400 жителей Рязанской области. За последние сутки зафиксировали три летальных исхода.

За время пандемии от коронавируса скончались 400 жителей Рязанской области. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки зафиксировали три летальных исхода.

Новых случаев заражения COVID-19 — 51. Всего за время пандемии заболели 26 823 жителя региона. За сутки 65 выздоровели, всего — 24 946 человек.