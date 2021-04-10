В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП, погибла пассажирка

Один российский турист погиб и 26 пострадали в результате аварии с автобусом в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

Один российский турист погиб и 26 пострадали в результате аварии с автобусом в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

Авария произошла 10 апреля около 9:30 на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик».

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. Турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок.