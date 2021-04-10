В Скопине обнаружили контрафактную одежду под известным брендом

В Скопине обнаружили контрафактную одежду под известной маркой. Подделку изъяли. Предприниматель — 34-летний иностранный гражданин.

В Скопине обнаружили контрафактную одежду под известной маркой. Подделку изъяли, сообщается на сайте регионального УМВД.

Проверка прошла на территории рынка. Полицейские выявили, что в одной из торговых точек по низкой цене продается широкий ассортимент одежды, маркированной логотипом известного спортивного бренда. При этом у предпринимателя, 34-летнего иностранного гражданина, отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие принадлежность товара указанному производителю.

Сотрудники полиции изъяли 232 вещи.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака, которое причинило крупный ущерб. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.