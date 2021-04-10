\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
11°
Вск, 11
11°
Пнд, 12
12°
ЦБ USD 77.17 0.07 10/04
ЦБ EUR 91.78 0.16 10/04
Нал. USD 76.90 / 77.85 15:59
Нал. EUR 91.40 / 92.40 15:59
Новости
Публикации
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
2 часа назад
473
Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал проф...
Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на ...
Вчера 15:40
5 009
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
7 апреля 12:39
2 869
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
6 апреля 10:05
3 544
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области 11 апреля потеплеет до +16 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 11 апреля, ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Температура воздуха ночью составит −5…0 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 11 апреля, ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью составит −5…0 градусов.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер восточной четверти, 2-7 м/с.

Напомним, по данным Гидрометцентра, во вторник, 13 апреля, днем в Рязанской области ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов.