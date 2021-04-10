В Рязанской области 11 апреля потеплеет до +16 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 11 апреля, ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Температура воздуха ночью составит −5…0 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 11 апреля, ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью составит −5…0 градусов.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер восточной четверти, 2-7 м/с.

Напомним, по данным Гидрометцентра, во вторник, 13 апреля, днем в Рязанской области ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов.