В Рязани ямы на проезжей части моста через Трубеж заделают битумом

В Рязани ямы на левой, открытой части моста через Трубеж заделают битумом. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина во время осмотра места работ.

В Рязани ямы на левой, не закрытой на ремонт части моста через Трубеж заделают битумом. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина во время осмотра места работ.

«Обратила внимание на движение транспорта по левой части дороги. Ездить по ней практически невозможно, асфальтовое покрытие сильно разрушено. Поручила заделать ямы с использованием битума, а не просто щебнем, который быстро выбивается. В начале следующей недели аварийный ремонт асфальтового покрытия на мосту будет произведен подрядчиком», — написала Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

По словам подрядчика, на данный момент уже подняты первый и второй пролеты моста, сейчас работы идут уже на третьем пролете, в ближайших планах — также и четвертый пролет. Сейчас бетонные балки поднимают, устанавливаются под них резиновые подпоры, которые будут компенсировать динамические нагрузки. Мост реконструируют с учетом новых швов и подпоров. Для ремонта используется специализированный фибробетон, который отличается от обычного специальными волокнами, выполняющими роль арматуры.

«Сверили выполненные работы с графиком — отставаний нет. Намеченный план — сделать правую половину моста за 2,5 месяца — на данный момент реализуется. Работы не прекращаются и в ночное время», — добавила Сорокина.

Она поручила заместителю Борису Ясинскому контролировать ремонт моста, выезжать на объект совместно с управлением благоустройства города и еженедельно предоставлять отчет о проделанной работе.