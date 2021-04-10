В Рязани прошел первый общегородской субботник

В Рязани в субботу, 10 апреля, в рамках весеннего месячника по благоустройству состоялся первый общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, администрации, учащиеся вузов и ссузов, активные горожане.

В Рязани в субботу, 10 апреля, в рамках весеннего месячника по благоустройству состоялся первый общегородской субботник, сообщается на сайте мэрии. В нем приняли участие сотрудники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, администрации, учащиеся вузов и ссузов, активные горожане.

С зеленых зон парков и скверов, газонов, тротуаров и обочин дорог убрали мусор, сухие ветки, опавшую листву. Работы проводились на улице Юбилейной, обеих сторонах тротуара на улице Свободы от Ленина до Торгового городка, на территории зеленой зоны улицы Высоковольтной, Весенней, на Лыбедском бульваре в районе цирка, на Старообрядческом проезде, на улице Пушкина, в сквере. Убирали зеленую зону на улице Есенина, обе стороны Касимовского шоссе от Фирсова до Тимуровцев, на улице Советской Армии в районе теплотрассы.

Всего участники субботника убрали более 300 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах было задействовано 25 единиц спецтехники дирекции благоустройства города и других муниципальных предприятий.

В план проведения городских субботников включены ряд территорий, общегородские субботники состоятся на них 17 и 24 апреля. При этом в отношении всех зеленых зон, на которые обратили внимание рязанцы и всех территорий, требующих уборки, специалисты дирекции благоустройства города начинают проводить тщательную санитарную уборку и другие работы.

В ближайшее время по инициативе активистов общественного самоуправления на территориях проживания начнутся народные субботники. По вопросам их проведения по месту жительства, оказанию возможного организационного содействия, помощи в предоставлении посадочного материала просим обращаться в управление общественных отношений аппарата администрации: 956915, 956916.