В России разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса

В России разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ее разрабатывает НИИ гриппа имени Смородинцева. Планируется начать клинические испытания уже осенью.

В России разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ее разрабатывает НИИ гриппа имени Смородинцева, сообщает ТАСС.

Предварительные результаты могут появиться уже в ближайшее время. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, вакцина для интраназального применения сделана на основе вируса гриппа.

«То есть это похожая технология со „Спутником V“, которую мы все знаем, но в данном случае используется вирус гриппа. Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин. Планируется начало клинических испытаний уже осенью, таким образом, в лучшем случае, зима — следующая весна, препарат будет доступен», — сказал Лиознов.

Он также выразил надежду, что препарат поможет защитить от вируса не только население России.