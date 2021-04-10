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В России цены на электроэнергию назвали заниженными
В России цены на электроэнергию назвали заниженными. Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал РИА Новости замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт. ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного», — сказал Колобов.

Москва — один из субъектов, где население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным уровням, отметил эксперт. По его словам, есть территории, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного не представляется возможным: это изолированные и удаленные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт. ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей.

Прочие потребители, как правило, уже оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготных категорий потребителей и различные инвестиционные программы в электроэнергетике. Бремя компенсации пониженных тарифов для льготных категорий потребителей несут также бюджет и генерирующие компании.

«Льготные тарифы распространяются как на малообеспеченные слои населения, так и население с высокими доходами. В результате льготы получают те, кто в них не нуждается. Например, население, приобретающее жилье в современных новостройках и многоэтажных домах (квартиры с электроплитами), характеризуется высокими доходами, но оплачивает электроэнергию по более низким тарифам. Другим примером могут служить владельцы дорогих электрокаров, которые оплачивают электроэнергию для их зарядки по льготным тарифам», — добавил Колобов.