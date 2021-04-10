В отрезанные половодьем рязанские села пустили катера

В субботу, 10 апреля, от пристани в Рязанском кремле начали ходить катера, перевозящие жителей Заокского и Коростова. Эти населенные пункты из-за половодья оказались отрезанными от города.

В субботу, 10 апреля, от пристани в Рязанском кремле начали ходить катера, перевозящие жителей Заокского и Коростова, сообщает «Пресса». Эти населенные пункты из-за половодья оказались отрезанными от города.

Как сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский, вода в Оке за последние сутки поднялась на 20 сантиметров. По состоянию на 7:00 субботы, 10 апреля, ее уровень достиг отметки в 410 сантиметров. Объездной дорогой пользоваться уже небезопасно.

При этом, по его словам, в начале недели вода прибывала по 70 сантиметров в сутки, потом 50 и 36. Есть надежда, что в ближайшие дни подъем остановится.

Первый рейс катер сделал из Рязани в Заокское утром 10 апреля. На нем в села прибыли 20 человек. В будние дни на нем будут ездить те, кто работает в областном центре. От пристани у Заокского до самого села и в соседнее Коростово пассажиров перевозят большегрузы. Если вода поднимется до отметки в 5 метров, то придется задействовать плавающий транспортер.

«Мы очень рады, что нас услышали и сравняли цену за прокат на катере с ценой за билет на автобус», — рассказала глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова.

«В связи со сложной паводковой ситуацией, сложившейся на территории населённых пунктов, на период перелива участка автомобильной дороги „Рязань — Заокское — Коростово“, доставка пассажиров с 10 апреля будет производится при помощи автобусов от автовокзала „Приокский“ и обратно, и при помощи катеров от пристани у кремля и обратно. Автобусы будут совершать по пять рейсов в одну и обратную сторону, катера — три рейса», — сообщает администрация Рязанского района.