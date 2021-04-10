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В Новомичуринске нашли труп мужчины
В Новомичуринске нашли труп мужчины. Тело обнаружили в пятницу, 9 апреля, на окраине города.

В Новомичуринске нашли труп мужчины. Тело обнаружили в пятницу, 9 апреля, на окраине города, на улице Промышленной. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Новомичуринец выгуливал собаку и на оттаявшей от снега лужайке наткнулся на обезображенный труп мужчины. По всей видимости, собаки растащили части тела.

Как рассказали очевидцы, личность погибшего по одежде и татуировкам полиция установила на месте, он оказался жителем соседней деревни. В своем коттедже он уже десять лет не жил, а с марта прошлого года, после условно-досрочного освобождения, ночевал в канализационном люке в микрорайоне Новомичуринска.

В октябре 2020-го жители дома попытались определить бездомного 45-летнего мужчину в приют, однако он отказался. По словам жителей, он был пьющим. Родственников у бездомного не было.