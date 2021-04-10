Сорокина проверила работу контейнерных площадок в рязанских дворах

Глава Рязани Елена Сорокина провела объезд дворовых территорий и посмотрела, как управляющие компании содержат контейнерные площадки для сбора мусора, сообщается на сайте мэрии.

Глава Рязани Елена Сорокина провела объезд дворовых территорий и посмотрела, как управляющие компании содержат контейнерные площадки для сбора мусора, сообщается на сайте мэрии.

Так, во дворах на улице Кальной в районе домов 5 и 7 чисто, мусор с контейнерных площадок вывозится регулярно, но, как отметила глава администрации, «весь вид портят старые ржавые контейнеры, их надо менять».

На Кальной, 18 мэр поручила убрать место для сбора крупногабаритного мусора и не допускать захламления. Кроме того, контейнерная площадка здесь без навеса и находится рядом с домом, ее необходимо переоборудовать. Дворовая территория также нуждается в уборке.

На Кальной, 18 к. 1 необходимо привести участок в надлежащее состояние, грязь и мусор ликвидировать.

На Касимовском шоссе, 13 и 15 жители организовали ТСН и оборудовали современную контейнерную площадку. Елена Сорокина подчеркнула, что «на такой пример стоит равняться».

Во дворе на Полонского, 19 кругом грязь и раскиданы бытовые отходы и крупногабаритный мусор, детская площадка также замусорена. Здесь уже долгое время нет управляющей организации. Глава администрации поручила управлению энергетики и ЖКХ решить вопрос со способом управления домами, которые здесь располагаются и выбрать управляющую компанию. Регоператор по обращению с ТКО в этот же день осуществил вывоз накопившегося мусора с этой территории.

«Месячник по благоустройству объявлен с 1 апреля, до 1 мая надо убрать мусор в городе. Жить на помойке нельзя!» — отметила Елена Сорокина и поручила управлению энергетики и ЖКХ обойти каждый двор, посмотреть, в каком состоянии находятся контейнерные площадкки.

Она добавила, что управляющие компании самостоятельно или совместно с жителями должны выйти на субботник и убрать дворы в зоне своей ответственности.