Рязанские байкеры открыли сезон

Рязанские байкеры открыли сезон. В субботу, 10 апреля, в 13:00 на Московском шоссе, на автостоянке между остановками «Автовокзал» и «Премьер» собрались десятки мотоциклистов.

Рязанские байкеры открывают сезон. В субботу, 10 апреля, в 13:00 на Московском шоссе, на автостоянке между остановками «Автовокзал» и «Премьер» собрались десятки мотоциклистов.

Байкерский клуб «Оrthodoxс МС Ryazan» открывает летний сезон. Примерно в 14:20 колонна из сотни мотоциклов отправляется за город, где после демонстрации водительского мастерства байкеров ждет вечеринка с рок-музыкой.