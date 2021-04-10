Рязанец помогал мошенникам красть деньги у пенсионеров в Волгоградской области

Рязанец участвовал в преступной схеме, выманивая деньги у пенсионеров в Волгоградской области. Молодого человека 9 апреля задержали полицейские города Волжского.

Рязанец участвовал в преступной схеме, выманивая деньги у пенсионеров в Волгоградской области. Молодого человека задержали полицейские города Волжского, сообщается на сайте регионального УМВД.

По данным оперативников, 25-летний житель Рязанской области в октябре 2019 года временно находился в Волгоградской области и обнаружил в интернете объявление с предложением о работе курьером.

Работодатель предлагал ездить по домам жителей, забирать деньги и переводить на расчетные счета. В качестве вознаграждения курьеру полагалось от 10 до 20% перечисленных средств.

Как оказалось, деньги передавали курьеру преимущественно пенсионеры, которым звонили мошенники, представлявшиеся их внуками и сообщавшие о том, что стали виновниками ДТП. Они выманивали средства «для урегулирования вопросов с законом и потерпевшими».

На протяжении длительного времени личность курьера не удавалось установить, 9 апреля его задержали. Следствие будет ходатайствовать об аресте. Устанавливают личности его работодателя.

Уже известно, что курьер посетил шестерых жителей Волжского, которые передали ему от 27 до 150 тысяч рублей. Полицейские продолжают устанавливать других потерпевших.

Пострадавших от действий задержанного просят обращаться в полицию Волжского.