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Россиянам рассказали, когда число заболевших COVID-19 снизится
Россиянам рассказали, когда число заболевших коронавирусом снизится. Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны.

Россиянам рассказали, когда число заболевших коронавирусом снизится. Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, колебания ежесуточного числа заболевших возможны в обе стороны.

Пшеничная добавила, что темпы заболеваемости COVID-19 снижаются, так как растет количество людей, которые приобрели иммунитет к коронавирусу благодаря широкомасштабной вакцинации, соблюдению рекомендованных мер профилактики, а также за счет тех, кто уже перенес эту инфекцию.

«Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих», — подчеркнула Пшеничная.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила подъема заболеваемости COVID-19 к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.

Напомним, власти опровергли информацию о смерти россиян после прививки «Спутником V».