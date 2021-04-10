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Опубликован график отключения горячей воды в Рязани
Опубликован график отключения горячей воды в Рязани на апрель. Будет отключена подача горячей воды с 12 по 16 апреля на улицах Березовой, Вознесенской, Грибоедова и других.

Опубликован график отключения горячей воды в Рязани на апрель. По информации управления энергетики и ЖКХ, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача горячей воды с 12 по 16 апреля по следующим адресам:

— ул. Березовая, д. 1и (д/сад №43), д. 1а, д. 1б, д. 1 В, д. 1 г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1к, д. 1 м, д. 1н;

— ул. Вознесенская, д. 10; — ул. Грибоедова, д. 11/8, д. 20, д. 24/5, д. 26/6, д. 40, д. 42;

— ул. Дзержинского, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3;

— ул. Маяковского, д. 36;

— ул. Свободы, д. 81;

— ул. Фрунзе, д. 25;

— ул. Фурманова, д. 2/4, д. 54б;

— ул. Шевченко, д. 95;

С 12 по 17 апреля горячей воды не будет на улице Бронная, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 7.

Утвержденный график плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону опубликован здесь.