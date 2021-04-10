О мальчике, потерявшем ноги и руку в ДТП под Рязанью, рассказали в эфире федерального канала

Об 11-летнем Владе Синилкине, потерявшем ноги и руку в аварии с автобусом в Скопинском районе, сняли благотворительный сюжет. Его показали в эфире НТВ в субботу, 10 апреля.

Об 11-летнем Владе Синилкине, потерявшем ноги и руку в аварии с автобусом в Скопинском районе, сняли благотворительный сюжет. Его показали в эфире НТВ в субботу, 10 апреля.

Владу Синилкину срочно нужны протезы. На них требуется около 3 млн рублей. В фонде «Бумажный журавлик» рассказали, что есть такое понятие, как мышечная память, и чем быстрее будет сделано протезирование, тем больше шансов, что ребенок вернется к нормальной жизни.

После ДТП Влад три недели провел в реанимации и три месяца в больнице, перенес много болезненных перевязок.

«То, что сейчас он такой активный, это его заслуга, он столько боли вынес», — рассказала мать мальчика.

Влад Синилкин признался журналистам, что в будущем хочет стать программистом и создавать компьютерные игры. А когда ему сделают протезы, мечтает снова бегать с младшим братом и игарть с друзьями.

«Когда будут ручки и ножки, хочу или на футбол, или на тхэквондо опять», — рассказал Влад.

До аварии мальчик занимался тхэквондо.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.