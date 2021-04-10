\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
10°
Вск, 11
13°
Пнд, 12
12°
ЦБ USD 77.17 0.07 10/04
ЦБ EUR 91.78 0.16 10/04
Нал. USD 76.90 / 77.85 15:59
Нал. EUR 91.40 / 92.40 15:59
Новости
Публикации
Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал проф...
Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на ...
Вчера 15:40
4 256
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
7 апреля 12:39
2 674
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
6 апреля 10:05
3 343
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
7 272
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Эксперты рассказали, как защитить свои счета в банках от атак хакеров
Россиянам рассказали, как защититься от атак на свои счета в банках. Ранее стало известно о планируемой хакерами атаке на счета в мае.

Россиянам рассказали, как защититься от атак на свои счета в банках. Злоумышленникам, получившим возможность перехватывать sms-коды, не удастся провести массовую атаку на счета в банках, так как есть различные уровни защиты, в том числе и со стороны самих клиентов кредитных организаций, сообщили РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности.

Гендиректор производителя DeviceLock компании «Смарт Лайн Инк» Олеся Ярмоленко рассказала, что в даркнете продаются несколько вариантов доступа к коммутатору неизвестного оператора мобильной связи. Эту информацию подтвердил и главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он отметил, что в результате атак с использованием уязвимости протокола SS7 злоумышленники могут перехватить голосовой трафик, sms и иногда web-трафик.

Таким образом, хакеры могут узнать информацию о втором факторе для аутентификации, если он приходит в sms. По его словам, злоумышленники могут стремиться перехватывать второй фактор для доступа к счетам клиентов финансовых организаций, но такие инциденты будут точечными, а не массовыми.

«Пользователям важно помнить, что в результате этой атаки злоумышленники могут узнать второй фактор, однако первый остается им неизвестен. Поэтому важно создавать сложные пароли, никому их не сообщать и оставаться бдительными», — пояснил эксперт.

Ярмоленко добавила, что масштабная атака, скорее всего, будет быстро обнаружена антифрод-системами операторов, поэтому злоумышленники могут сосредоточиться на нескольких сотнях абонентов, имеющих привязанный к телефонным номерам онлайн-банк и обладающих большими остатками по счетам. Данные таких абонентов они, скорее всего, соберут с помощью криминальной услуги «банковского пробива».

Напомним, ранее россиян предупредили о хакерской атаке на счета в мае. В начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи.