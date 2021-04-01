В Скопине вновь отключили воду
Воду отключили без предупреждения. Напомним, водоснабжение в городе остановили из-за аварии. Во вторник, 30 марта, жителям организовали подвоз воды, не пригодной для использования.
В Скопине вновь отключили воду. Об этом РЗН. инфо рассказали жители Автозаводского микрорайона.
Воду отключили без предупреждения.
Напомним, водоснабжение в городе остановили из-за аварии. Во вторник, 30 марта, жителям организовали подвоз воды, не пригодной для использования.
Вечером в среду, 31 марта, появилась информация, что водоснабжение восстановили.