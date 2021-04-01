В Сараях подтопило вход в школу

По словам директора, обычно вода поднималась с полей и подходила к зданию со стороны стадиона, там выкопана траншея. Но в этот раз вода пришла со стороны домов.

Утром в четверг, 1 апреля, в Сараях подтопило центральный вход в школу. Об этом пишет издательство « Пресса ».

По словам директора, обычно вода поднималась с полей и подходила к зданию со стороны стадиона, там выкопана траншея. Но в этот раз вода пришла со стороны домов.

Занятия не отменили, зайти в школу учителя и ученики смогли через запасный выход спортзала.