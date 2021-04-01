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В Сараевском районе размыло плотину
В деревне Ниловка Сараевского района талые воды размывают плотину. Жилые дома находятся примерно в 150 метрах от плотины, угрозы их подтопления нет.

В Сараевском районе размыло плотину. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

В деревне Ниловка Сараевского района талые воды размывают плотину. По словам главы Муравлянского сельского поселения Валерия Рахманина, плотину строили в прошлом году, но не доделали до конца из-за погодных условий. Вода размывает те участки, которые не успели засыпать.

«Сейчас на плотине работает трактор, который пытается столкнуть землю на места промыва. Ждем еще один трактор, который будет копать мерзлые слои насыпи. Удастся ли остановить воду, неизвестно», — говорит Рахманин.

Жилые дома находятся примерно в 150 метрах от плотины, угрозы их подтопления нет.