В Рязанской области закрыли три моста из-за подтопления

В четверг, 1 апреля, на реке Пара в Сапожковском районе из-за половодья затопило три моста. Вода над мостами около села Кривель и деревни Красная Яблонька поднялась на 40 сантиметров, по дороге на деревни Дмитриевка и Ширино — на 30 сантиметров.