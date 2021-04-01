В Рязанской области закрыли три моста из-за подтопления
В четверг, 1 апреля, на реке Пара в Сапожковском районе из-за половодья затопило три моста. Вода над мостами около села Кривель и деревни Красная Яблонька поднялась на 40 сантиметров, по дороге на деревни Дмитриевка и Ширино — на 30 сантиметров.
В Рязанской области закрыли три моста из-за подтопления. Об этом
В четверг, 1 апреля, на реке Пара в Сапожковском районе из-за половодья затопило три моста. Как сообщил исполняющий обязанности главного специалиста по ГО и ЧС районной администрации Василий Журавлев, вода над мостами около села Кривель и деревни Красная Яблонька поднялась на 40 сантиметров, по дороге на деревни Дмитриевка и Ширино — на 30 сантиметров.
Движение по мостам перекрыли. На месте затопленных мостов работают лодочные переправы.