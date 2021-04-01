В России установлена минимальная цена на пачку сигарет

Ранее минимальная стоимость сигарет находилась на уровне 75% от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. Новый закон вводит единый минимальный ценник для всей продукции.

С четверга, 1 апреля, пачка сигарет в России не может стоить меньше 107 рублей 78 копеек. Об этом пишет « Коммерсант ».

Такую цену установил Минсельхоз, ее рассчитали по формуле с учетом ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

Ранее минимальная стоимость сигарет находилась на уровне 75% от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. Новый закон вводит единый минимальный ценник для всей продукции.