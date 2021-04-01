В России изменили правила выдачи водительских «прав»

С 1 апреля вступает в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские «права», в частности изменились правила выдачи и аннулирования документа.

В России изменили правила выдачи водительских «прав». Об этом пишет РИА Новости.

С 1 апреля вступает в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские «права», в частности изменились правила выдачи и аннулирования документа.

Водительское удостоверение теперь можно будет получить с 16 лет, для сдачи экзамена подростку нужно будет согласие одного из его законных представителей.

В новом регламенте также перечислены причины для аннулирования «прав». Это истечение срока действия прав, изменение персональных данных автомобилиста, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.