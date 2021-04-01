В Иванове девушка погибла после обрушения кирпичной стены

Трагедия произошла вечером в среду, 31 марта, на улице 8 марта в Иванове. Кирпичная кладка обрушилась на неэксплуатируемом здании политехнического университета. Камни упали на 20-летнюю девушку, в результате чего она погибла.