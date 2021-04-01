В центре Рязани после ремонта труб улицу оставили без асфальта
Видео разместили очевидцы в соцсети. На кадрах видно, что асфальт отсутствует на протяжении большого участка тротуара.
В центре Рязани после ремонта труб улицу оставили без асфальта. Видео разместили очевидцы в соцсети.
На кадрах видно, что асфальт отсутствует на протяжении большого участка тротуара.
«Это улица Садовая. По осени здесь меняли трубы, вскрыли весь асфальт и положить обратно его забыли. И как предполагается по ней ходить?» — комментирует автор видео.