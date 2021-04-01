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Уровень воды в Оке поднялся еще на двадцать сантиметров
В настоящее время подтоплено пять низководных мостов. В ближайшие сутки прогнозируется подтопление четырех низководных мостов.

По состоянию на четверг, 1 апреля, уровень в Оке поднялся на 20 см в черте Рязани и составляет 29 см выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 17 см и составляет 117 см.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 7 см и составляет 84 см.

На Мокше в черте Кадома уровень воды повысился на 3 см и составляет 161 см.

В Проне в черте Быкова уровень воды повысился на 43 см и составляет 290 см.

В районе Деулина уровень воды в Пре повысился на 1 см и составляет 110 см.

В районе Троицы уровень воды в Ранове повысился на 69 см и составляет 409 см. На реке вода на льду.

В настоящее время подтоплено пять низководных мостов: в Скопинском районе у Шелемишева, в Ряжске через Хупту, в Сапожсковском районе у деревень Ширино, Красная Яблонька, Скит Свято-Даниловского монастыря. Спланировано функционирование лодочных переправ.

В ближайшие сутки прогнозируется подтопление четырех низководных мостов: два в Кораблинском районе у Быкова и Шилова, два в Путятинском районе у Черняевки и Летников.

Также возможно подтопление приусадебных участков на трех улицах Ряжска.