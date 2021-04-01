Стартовал прием заявлений на перерасчет выплат на детей

С четверга, 1 апреля, в России начался прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет. Указ о ранжировании такой субсидии в зависимости от среднедушевого дохода семьи президент подписал в марте.

С четверга, 1 апреля, в России начался прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет. Указ о ранжировании такой субсидии в зависимости от среднедушевого дохода семьи президент подписал в марте.

Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Если такой выплаты не хватит, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то пособие составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону.

Кроме того, при назначении выплаты будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Так, семья может владеть квартирой, домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату.