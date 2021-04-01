СМИ: в российские магазины перестали поставлять сахар

В российские магазины перестали поставлять сахар. Торговые сети уже больше недели не могут закупить его у производителей по фиксированным ценам.

В российские магазины перестали поставлять сахар. Торговые сети уже больше недели не могут закупить его у производителей по фиксированным ценам, пишет газета « Известия ».

По данным издания, такая ситуация сложилась после заявления Правительства 22 марта. Власти сообщили, что уже с 1 апреля готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат.

Таким образом, заводы смогут получить по пять рублей за каждый килограмм сахара, который производители продают магазинам по фиксированной цене — 36 рублей за килограмм. «поэтому сейчас им невыгодно реализовывать свою продукцию», — говорится в сообщении.

Предполагается, что запасов продукции у торговых сетей хватит на две недели. При этом в Минсельхозе дефицита сахара не ожидают.

Представители «Ашана» и «Ленты» заверили, товар на полках представлен.