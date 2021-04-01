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Рязанские лучники привезли медали с Чемпионата России
С 24 марта по 2 апреля в Алуште проходят сразу четыре крупных всероссийских турнира по стрельбе из лука: Кубок и чемпионат России, Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Всероссийские соревнования — отбор к Спартакиаде молодежи-2021 в Казани.

С 24 марта по 2 апреля в Алуште проходят сразу четыре крупных всероссийских турнира по стрельбе из лука: Кубок и чемпионат России, Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Всероссийские соревнования — отбор к Спартакиаде молодежи-2021 в Казани.

По итогам Чемпионата России женская сборная команда Рязанской области в составе Екатерины Бирюковой, Софьи Меркуловой и Елизаветы Селезневой завоевали серебряные медали. Соревнования в классическом луке проходили в олимпийской дисциплине на дистанции 70 метров. Тренируются спортсменки под руководством Дмитрия Шилина.

В соревнованиях Чемпионата России дисциплина «блочный лук» мужская сборная команда в составе Андрея Харькова, Романа Клейменова и Семена Осипова завоевали золотые медали. Тренирует спортсменов Максим Марков.

По итогам Всероссийских соревнований рязанец Семен Осипов среди юниоров в блочном луке занял второе место.

В Кубке России мужская команда в дисциплине «блочный лук» в составе Андрея Харькова, Романа Клейменова и Семена Осипова завоевала золотые медали.